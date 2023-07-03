Бензин та дизель на АЗС різко подорожчали після підвищення податків

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 3 липня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, зросли приблизно на 2 гривні. Автогаз подорожчав менше. Про це, з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", повідомляє РБК-Україна.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні), на дизельне паливо 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні), на автогаз 22,81 гривні. за літр (+0,88 грн.).

Підвищення податків та ціни на пальне

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%.

Крім того, з 1 липня зростуть акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне паливо зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Після повернення акцизних ставок та ПДВ на довоєнний рівень з 1 липня 2023 року вартість автогазу, дизельного палива та бензину на АЗС суттєво зросте. Однак підвищення цін не буде миттєвим.

Як повідомив директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, бензин подорожчає в середньому на 12 гривень, дизель на 10 гривень, скраплений газ на 5 гривень.

Згідно з прогнозом НБУ, з 1 липня паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень. Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а починаючи з 2024 року паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.