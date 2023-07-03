ОГП: Суд заарештував нардепа Алексєєва у справі про шахрайство

Суд у Львові сьогодні, 3 липня, обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" , - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 2 млн гривень.

Справа Алєксєєва

Нагадаємо, у п'ятницю СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про викриття народного депутата, який нібито за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Правоохоронці задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів та іншої частини траншу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що фігурантом справи є народний депутат від партії "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв. Він очолює підкомітет Ради з питань правоохоронної діяльності.

Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Як ми повідомляли, ДБР проситиме для Алєксєєва запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 млн гривень.