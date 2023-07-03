Ердоган назвав умову вступу Швеції до НАТО

Туреччина не скасує свою протидію вступу Швеції до НАТО, якщо Стокгольм не припинить переховувати групи, які Анкара вважає терористами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Reuters.

"Усі повинні визнати, що вони не можуть будувати дружні відносини з Туреччиною, дозволяючи терористам проводити демонстрації на центральних площах своїх міст" , - сказав він.

Останніми місяцями демонстранти в Стокгольмі розмахували прапорами на знак підтримки Робітничої партії Курдистану (РПК), яка також вважається терористичною групою західними союзниками Туреччини.

"Наша позиція, очікування та обіцянки, які були дані, були гранично зрозумілі. Нині ми відстоюємо ті самі принципи, що й минулого року. Ми просто хочемо, щоб вони залишалися вірними тому, що підписали" , - сказав Ердоган.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО торік, відмовившись від політики військового нейтралітету, яку давно проводили, після вторгнення Росії в Україну. Заявки на членство мають бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина ще не схвалили заявку Швеції.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція має вжити додаткових кроків проти прихильників забороненої РПК і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році. Туреччина розглядає обидві групи як терористичні організації.

Туреччина очікує, що Швеція припинить переховувати членів обох груп, сказав Ердоган у своїй промові після засідання кабінету міністрів.

Швеція стверджує, що вона виконала свою частину угоди, укладеної з Туреччиною в Мадриді торік і спрямованої на розв'язання проблем Анкари в галузі безпеки, зокрема ухвалення цього місяця нового антитерористичного закону. Однак Туреччина заявляє, що зміна законодавства Швеції була "безглуздою", тоді як прихильники РПК проводять акції протесту в країні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця заявив, що Швеція і Туреччина проведуть зустріч на високому рівні в Брюсселі з питання можливого вступу Швеції до НАТО до саміту альянсу у Вільнюсі цього місяця.