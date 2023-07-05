ГУР: За яких умов ЗСУ звільнять Бахмут

Динаміка успішних дій Сил безпеки та оборони призведе до звільнення Бахмута, зараз окупанти кидають у бій танки, бо піхота не впорається на полі бою. Про це повідомила прес-служба ГУР із посиланням на командира розвідувального підрозділу "Терра" Миколу Волохова.

"Характер зіткнень - багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була лише піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те , що вони не справляються, і їм треба витягувати резерви" , - заявив Волохов.

Воїн розповів, що за останній місяць захисники мають стабільні успіхи у просуванні вперед.

"Починаємо заходити на ті території, які ми спочатку не контролювали. Тому загалом усе досить позитивно та оптимістично" , - зазначив розвідник.

Нагадаємо, 5 липня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що сили оборони мають успіх у результаті настання в районі Клещеївки на Бахмутському напрямку.