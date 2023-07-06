Розвідка Британії: Війна в Україні порушила національну стратегію РФ

У розвідці Великої Британії повідомили, що для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 6 липня.

За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія РФ, яка зазвичай займається безпекою у кавказькому регіоні.

У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування РФ використовувала як протидію Китаю.

Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО.

У розвідці зауважили, що це показує, як війна проти України "змістила усталену національну стратегію Росії".