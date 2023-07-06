Зеленський: Більшість країн за Україну в НАТО. Інші - дивляться на Байдена

Більшість країн підтримує приєднання України до НАТО. А держави, які сумніваються, враховують лише рішення президента США Джо Байдена. Про це, із посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського CNN, повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що Україні важко вижити без допомоги США, і це є фактом. Президент наголосив, що абсолютні факти треба завжди визнавати.

За його словами, без допомоги США війна РФ проти України перетвориться на заморожений конфлікт. Водночас за допомогою Штатів наша держава деокупує територію. Президент зазначив, що деокупація кожного наступного міста – це ослаблення Путіна, і цього не треба боятися.

Зеленський зазначив, що зараз США вирішують, чи буде запрошення для України до НАТО.

"Більшість країн НАТО підтримують запрошення України в НАТО. Ті, хто сумнівається, - дивляться лише на президента Байдена. І президент Байден знає, що саме від нього це залежить і це буде його рішення" , - додав він.

Президент також зазначив, що саме Байден має визначитися із рішенням щодо України у ці дні. Він додав, що має відмінні стосунки із президентом Штатів.

"Він (Байден – ред.) підтримує наше майбутнє у НАТО, але зараз ми говоримо про дуже-дуже важливу мотивацію наших солдатів. Запрошення (України в НАТО - ред.) - технічна річ. Просто формулювання. Це важливо, це підштовхне наших солдатів до швидкої деокупації через мобілізацію людей" , - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна розуміє, що не може стати членом Альянсу до закінчення війни.