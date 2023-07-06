Гетманцев: в Україні процвітає продаж контрафактної кави

Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30%, а на ринках і в інтернеті продають підробки світових брендів розчинної кави, хоча насправді цей продукт не має відношення ані до брендів, ані до кави, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину" , - заявив він.

Як уточнив Гетманцев, мальтодекстрин - це речовина, яку додають в каву замість кави, коли роблять контрафакт.

За його словами, таку інформацію він отримав під час зустрічі з виробниками кави.

"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно" , - розповів глава фінкомітету.

Він також натякнув на існування в Україні "кількох сімей "бізнесменів", які є "дахом" для цього бізнесу.

"Бізнес ... просить одного — виконати обовʼязок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. В цьому ж зацікавлені й споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий бізнес під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя" , - зазначив Гетманцев.

Нагадуємо:

Через дефіцит зерен робусти у світі зростають ціни на розчинну каву. Оптові ціни у травні досягли найвищого рівня за останні дванадцять років.