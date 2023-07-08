ОДА: Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
Російські окупанти протягом ночі на 8 липня тричі обстріляли звільнений Вовчанськ Харківської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по Вовчанську.
Був пошкоджений 9-поверховий житловий будинок, поранений та госпіталізований 62-річний чоловік.
О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл Вовчанська, на цей раз без постраждалих, пошкоджений приватний будинок.
О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждалих також немає.