ОДА: Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений

ОДА: Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
Фото: Дмитро Кузубов

Російські окупанти протягом ночі на 8 липня тричі обстріляли звільнений Вовчанськ Харківської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по Вовчанську.

Був пошкоджений 9-поверховий житловий будинок, поранений та госпіталізований 62-річний чоловік.

О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл Вовчанська, на цей раз без постраждалих, пошкоджений приватний будинок.

О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждалих також немає.

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