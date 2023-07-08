Міненергетики: Через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів у 10 областях

Станом на 8 липня через негоду у 10 областях пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено понад 300 населених пунктів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

"Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали жителі Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

В міністерстві додають, що з планового ремонту вийшов блок теплової генерації потужністю понад 280 МВт. Наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Крім того, через обстріли знеструмлювалися 45 населених пунктів у Донецькій області. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

На Запорізькій АЕС фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,53 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

Росіяни продовжують мінування Запорізької АЕС, доставляючи на територію станції міни та вибухові речовини.

У Донецькій області на тепловій електростанції, які неодноразово обстрілювали росіяни, впав дах цеху – щонайменше одна людина загинула.