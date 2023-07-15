Нічна атака "Шахедів": у Запорізькій області є влучання – Гуменюк
Речниця Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк повідомила про влучання у Запорізькій області внаслідок нічної атаки російських "Шахедів", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Гуменюк в ефірі телемарафону, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Гуменюк та Кім повідомили про збиття трьох "Шахедів" на Миколаївщині, без влучань.
Тим часом у Запорізькій області теж працювала ППО, але є влучання. Наразі не уточнюється місце й наслідки.
"Працювали сили протиповітряної оборони (у Запорізькій області – ред.).
На жаль, є влучання, але підсумки нічної атаки ще підбиваються".