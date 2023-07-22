У ДПСУ уточнили, скільки "вагнерівців" вже прибули в Білорусь

За даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер", повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.

Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку у розв’язаній проти України війні".

Демченко пояснює: на початку, коли групи російських найманців почали заходити в Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях.

Однак зараз, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їх кількість звісно інша і може сягати близько 5 тисяч, повідомив речник ДПСУ.

Демченко наголошує: така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій на кордоні.

"Зазначу, що Україна робить все необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами".