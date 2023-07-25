Спецслужби РФ стежать за владою Молдови за допомогою антен у посольстві – ЗМІ

Розслідувачі помітили на даху російського посольства в Молдові десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби Росії використовують для стеження.﻿ Про це йдеться в розслідуванні Jurnal TV і The Insider, повідомляє Європейська правда.

За даними розслідувачів, кількість тарілок і передавальних пристроїв на даху посольства РФ у Кишиневі з кожним роком зростає. Також на даху дипломатичного представництва і на сусідніх будівлях періодично можна помітити таємничих людей.

Як зазначають журналісти, ці люди виявилися засекреченими офіцерами зв'язку з ГРУ і СЗР, тісно пов'язаними з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Еммануеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Співробітники спецслужб РФ найчастіше піднімалися на дах посольства перед парламентськими і президентськими виборами, перед самітом Європейського політичного співтовариства. 14 травня, а також у день виборів башкана (голови) Гагаузії.

Фото: The Insider

Зокрема, на даху помітили Павла Якуніна – офіцера військового аташе в посольстві Росії в Молдові, який також відповідає за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві і з приймальним центром космічної розвідки в підмосковних Ватутинках.

Зараз офіцерами-зв'язківцями і "слухачами" в Кишиневі командує Александр Васінович. Він часто з'являється на даху посольства і дає вказівки підлеглим.

Всього журналісти нарахували на даху посольства 28 антен і тарілок деякі з них дають змогу встановлювати супутниковий зв'язок, мікрохвильову ретрансляційну лінію або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора, визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет. Вони перехоплюють сигнали супутникової телефонії. Це дає змогу прослуховувати телефонні розмови і перехоплювати переговори по рації місцевої поліції.

Крім того, дружин розвідників використовують як кур'єрів для перевезення занадто "важких" файлів. Джерела у прикордонній поліції зазначають, що дружини часто літають до Москви і назад, а в їхніх сумках завжди багато флешок і жорстких дисків. Оскільки у дружин є дипломатичний імунітет, їх не можна оглядати.