Росіяни намагаються відбити позиції на півночі Запорізької області – ЗСУ

Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції на півночі Запорізької області у напрямку Токмака. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України, повідомляє Ліга.net.

Військові заявляють, що Сили оборони продовжують наступ під Бахмутом, а також у напрямку Мелітополя та Бердянська.

Є успіх поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни ж намагалися відбити втрачені позиції на північний схід від Роботиного Запорізької області. Зазначається, що ворог продовжує чинити сильний опір, переміщує війська та активно вводить резерви.

У районі Бахмута ЗСУ продовжують наступ на флангах.