Повітряні сили: ППО збила 36 російських ракет

26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей…

Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба ми відбили цю атаку!"

За його словами, збиті три крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

У Повітряних силах розповіли, що 26 липня російські окупанти завдали два ракетні удари по території України.

Перша атака була по обіді. Тоді ППО знищила три ворожі "Калібри".

Близько 17:00 противник знову атакував - з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

З них 33 ракети було збито.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, повідомляють у ПС, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Щодо наслідків пусків цих ракет інформація уточнюється.