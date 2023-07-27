Україна припиняє бойкотувати змагання за участю росіян та білорусів

Українські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, у яких також виступають атлети з Росії чи Білорусії у нейтральному статусі. Обмеження залишаються чинними лише в тому випадку, якщо представники цих країн беруть участь у змаганнях під своїми національними прапорами, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це йдеться у наказі №4435 Міністерства молоді та спорту України, оприлюднений на сайті відомства.

Як зазначається у документі з оновленим текстом, тепер участь атлетів з України забороняється лише у міжнародних змаганнях, у яких:

беруть участь спортсмени, які представляють РФ та/або республіку Білорусь під своїми національними прапорами

та/або використовують власну національну символіку,

та/або своїми публічними діями чи заявами виражають приналежність до РФ та республіки Білорусь.

Таким чином, українські спортсмени матимуть змогу виступати на змаганнях, у яких беруть участь росіяни чи білоруси лише у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що попередній наказ, де було бойкотування всіх змагань із російськими та білоруськими спортсменами, діяв близько 3 місяців.

Міністерство молоді та спорту у квітні цього року оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом з атлетами з РФ та Білорусі. Обмеження відносилися до всіх представників олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту. Федерації зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.