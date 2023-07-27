Затримали головного воєнкома Рівненщини за побиття підлеглого

Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. Про це повідомили у прес-службі ГБР.

У розпорядженні ЗМІ опинилося відео з телефону затриманого. На ньому воєнком б'є свого підлеглого. Вони говорять про наркотики.

Пізніше у ГБР повідомили, що викрили "керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного з посадових осіб знайшли наркотики".

У відомстві стверджують, що полковник та підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення.

Чиновники вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Також у ГБР заявили, що потерпілого змушували ставати навколішки і вимолювати вибачення.

Повідомляється, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, тоді як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

26 липня працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

"Були виявлені та вилучені мобільні телефони, один з яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка" , - повідомили у відомстві.

ГБР повідомляє, що під час обшуку у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили "8 пакетів з білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин". Його затримали.

Чиновнику оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч.2 ст.307 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Луцюку оголосили про підозру у перевищенні військовою посадовою владою або службовими повноваженнями, вчиненими в умовах військового стану (ч.5 ст. 426-1 ККУ).