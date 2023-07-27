МОК відреагував на дискваліфікацію з української фехтувальниці

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації проявляти делікатність під час проведення змагань між українськими спортсменами і росіянами, які виступають як нейтральні особи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє France 24.

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами" , - йдеться в заяві МОК.

Скандал із Харлан

27 липня титулована українська фехтувальник Ольга Харлан змогла здолати росіянку Ганну Смирнову в першому раунді чемпіонату світу. Однак її дискваліфікували, оскільки українка відмовилася потиснути руку своїй суперниці.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев зазначив, що Україна спробує оскаржити таке скандальне рішення.

Також на скандал відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав організаторів турніру допустити Харлан до змагань.

Крім цього, міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснуть руку росіянам на змаганнях, про що попереджали членів Міжнародної федерації фехтування.