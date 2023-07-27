Світоліна підтримала Харлан: ми не тиснемо руки росіянам і білорусам

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна підтримала рішення фехтувальниці Ольги Харлан не тиснути руку росіянці після поєдинку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Світоліна в Instagram.

"Ми не тиснемо руки російським і білоруським спортсменам. Це наша позиція! Я закликаю міжнародні спортивні організації та федерації поважати наше рішення!

Ми всі любимо та поважаємо Ольгу Харлан".

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої.

Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.