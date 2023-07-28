Кремль посилив спроби представити наступ ЗСУ як невдалу операцію – ISW

Кремль та російські пропагандистські медіа загалом активізували зусилля, щоб представити український контрнаступ як невдалу операцію. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

В інституті зазначили, що президент РФ Володимир Путін заявив 27 липня, що за останні дні російські війська знищили 39 одиниць бронетехніки з 50, які українські війська використовували для інтенсивних штурмів на Запорізькому напрямку. За словами Путіна, російські війська також знищили 60% українського особового складу, який здійснював ці штурми, а також 40% українських пілотів бойової авіації в цьому районі.

Аналітики ISW наголосили, що Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість техніки під час українських контрнаступальних операцій, хоча його цифри щодо атак України в останні дні вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.

В інституті зауважили, що російські "воєнкори" також стверджують, що російські війська знищили десятки одиниць української бронетехніки і святкують нібито втрати як доказ того, що український контрнаступ пробуксовує.

"Висвітлення Кремлем і російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує інструкцію Кремля, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій.