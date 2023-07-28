СБУ затримала на Кіровоградщині шпигуна за українською ППО

Служба безпеки заявила про затримання агента ФСБ у Кіровоградській області. Він збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території регіону, повідомляє Новое время.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Повідомляється, що підозрюваним виявився мешканець міста Торецьк, що на Донеччині. Російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після 24 лютого 2022 року він отримав завдання прибути на Кіровоградщину як "переселенець зі сходу України" для проведення розвідувально-підривної діяльності.

За даними СБУ, чоловік оселився в одному з населених пунктів Кіровоградщини, і влаштувався ремонтником на одному з військових об'єктів регіону, щоб отримувати необхідні дані.

Фігурант намагався виявити місця базування підрозділів ЗСУ, бойові позиції української протиповітряної оборони та встановити локації місцевих штабів територіальної оборони.

Повідомляється, що за кожне виконане завдання окупанти «гарантували» йому грошову винагороду у розмірі до 5 тис. грн. Як одну з "винагород", ФСБ обіцяла "евакуювати" підозрюваного до Росії і працевлаштувати до лав спецслужби.

Відзняті медіафайли з координатами і прив’язкою до місцевості потрібні були російським загарбникам для підготовки нового повітряного удару по регіону.