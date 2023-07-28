Харлан автоматично кваліфікували на Олімпійські ігри 2024

Лідерці збірної України з фехтування Ользі Харлан надали автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, повідомляє його Facebook-сторінка.

Відзначимо, що дискваліфікація позбавила Харлан можливості продовжити виступи на чемпіонаті світу не лише в особистому, але й в командному турніру.

В оприлюдненому листі фехтувальниці від МОК зазначається, що спортсменка отримає автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024: у разі, якщо не зможе відібратися туди через відбіркову систему.

"Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК надасть додаткову квоту вам на Олімпіаду у Парижі, якщо ви не зможете відібратися у період, що залишився. Робимо цей унікальний виняток ще й через процеси, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію" , - вказано в листі.

Що цьому передувало?

Під час перемоги над росіянкою Анною Смірновою, Харлан відмовилася від традиційного ритуалу - рукостискання. Замість цього спортсменка поспілкувалася із суперницею, після чого покинула майданчик. "Нейтральна" фехтувальниця залишилася і зажадала дискваліфікації Ольги.

Судді, зі свого боку, відхилили протест російської фехтувальниці, однак наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої - вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували спортсменку за неповагу до опонентки з РФ.