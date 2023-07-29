Міненергетики: Понад 70 населених пунктів у 5 областях знеструмлені через негоду

Станом на ранок суботи 29 липня внаслідок негоди знеструмлені понад 70 населених пунктів у 5 областях, через аварію вимикалась лінія електропередач Укренерго, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК "Укренерго" в Одеській області. Відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, через грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них – на Дніпропетровщині, де без світла – 9 тисяч споживачів.

Також у Херсоні без світла залишаються 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.

Додається, що через технологічні порушення без світла також залишається частина споживачів у Київській та Чернігівській областях. У Запорізькій області, де внаслідок техпорушень знеструмлювалися 68 населених пунктів, за минулу добу заживили 32 тисячі споживачів.

Нагадаємо:

В "Укренерго" готуються до найгіршого сценарію взимку, з повторенням атак на енергосистему країну, але абсолютно впевнені, що магістральна мережа буде готова працювати без обмежень під час наступного опалювального сезону.