У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 бала

У Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,1 за 6 км на захід від міста Свалява, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Головного центру спеціального контролю у Facebook.

Землетрус зафіксували о 14:25. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км на захід від міста Свалява, Закарпатської області, на глибині 6 км.

За класифікацією, землетрус відноситься до ледве відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України" , - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що останній землетрус з Закарпатської області був зареєстрований 14 квітня цього року з магнітудою 3,4.

Землетруси в Україні

На початку червня землетрус магнітудою 3,7 бала стався за 26 кілометрів на південний схід від Полтави.

А 26 травня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала, він стався у Решетилівському районі.