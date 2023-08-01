Безпілотники знову атакували Москву: один поцілив у бізнес-центр
Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, є влучання у бізнес-центр "Москва-Сіті", повідомляє Українська правда.
"Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", – повідомив мер Москви Сергій Собянін.
Російські медіа і Telegram-канали публікують відео, на якому зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр.
Повідомляється, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло.
Telegram-канали також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одинцово.
Стверджується, що по дронах у Підмосков'ї нібито спрацювали сили ППО.
Згодом Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників. У міністерстві стверджують, що всього було три БПЛА.
Там заявили, що два БПЛА знищено засобами ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".
За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру.
Зазначається, що на 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.
Водночас російське видання "ТАСС" повідомляє, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.