Безпілотники знову атакували Москву: один поцілив у бізнес-центр

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, є влучання у бізнес-центр "Москва-Сіті", повідомляє Українська правда.

"Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в "Сіті", що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події" , – повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Російські медіа і Telegram-канали публікують відео, на якому зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр.

Повідомляється, що після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло.

Telegram-канали також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одинцово.

Стверджується, що по дронах у Підмосков'ї нібито спрацювали сили ППО.

Згодом Міністерство оборони РФ підтвердило атаку безпілотників. У міністерстві стверджують, що всього було три БПЛА.

Там заявили, що два БПЛА знищено засобами ППО над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, а ще один безпілотник був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та впав на територію комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

За даними "Shot", пошкоджено 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру.

Зазначається, що на 21 поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Водночас російське видання "ТАСС" повідомляє, що через атаку безпілотників тимчасово зупинено роботу московського аеропорту "Внуково", а літаки перенаправляють в інші аеропорти.