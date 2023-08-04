Польща заявила, що Україна зняла заборону на імпорт її курятини та яєць

Міністерство сільського господарства Польщі в п’ятницю заявило про рішення України скасувати заборону на імпорт польських яєць і курятини, запровадженої минулого місяця через поширення хвороби Ньюкасла, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Як стверджує польське відомство, 4 серпня "компетентна українська служба" ухвалила рішення визнати регіоналізацію хвороби Ньюкасла – тобто її поширення обмежене одним регіоном і не впливає на продукцію в інших.

"Скасовано заборону на імпорт інкубаційних яєць, живої птиці та необробленої продукції і сировини з неї, за винятком територій, уражених вірусом хвороби Ньюкасла, визначених компетентним органом Республіки Польща", – йдеться в повідомленні.

Водночас українські компетентні органи офіційно не повідомляли про таке рішення.

15 липня Державна служба України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів оголосила про обмеження на ввезення інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкаса.

Хвороба Ньюкасла – вірусне захворюванням птахів, смертність від якої становить 100%. У липні 2023-го в Польщі виявили перший за 50 років випадок зараження курей цим патогеном.

Обмеження на імпорт активно використовувала ультраправа польська партія "Конфедерація", говорячи про нечесні кроки з боку України.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили, що не відмовляються від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції і окремо від ЄС та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.