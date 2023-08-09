Байден відвідає В'єтнам з метою протидії впливу Китаю — NBC
Президент США Джо Байден заявив, що незабаром планує відвідати В'єтнам. Цей візит буде спрямований на зміцнення впливу США в регіоні з метою протистояти Китаю, повідомляє Новое время.
За даними NBC, раніше Байден вже заявляв про те, що президент В'єтнаму має бажання з ним зустрітися.
"Мені дзвонив глава В'єтнаму, він відчайдушно хоче зустрітися зі мною, коли я поїду на G20… Він хоче зробити нас великим партнером разом із Росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", — сказав він.
NBC пише, що Байден ставить у пріоритет зміцнення відносин у Південній Азії у рамках спроби протистояти впливу Китаю та Росії.
У березні Байден розмовляв телефоном з генеральним секретарем В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом. Білий дім описав дискусію як зосереджену на «розширенні двосторонніх відносин та вирішенні регіональних проблем.
Наступного місяця Байден візьме участь у саміті G20 у Нью-Делі в Індії.
Остання закордонна поїздка президента США відбулася минулого місяця, коли він відвідав Британію, Литву та Фінляндію.