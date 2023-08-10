Росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю, є загиблий (Оновлено)

Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади є постраждалі і один загиблий, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв в Telegram.

"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія.

Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв".

Зараз на території Запорізької області триває повітряна тривога.

Оновлено: За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі і загиблий.

"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким", - додав він.

Станом на 20.22 відомо про 9 постраждалих людей.

Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. Окрім того, відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки.

10 серпня росіяни знову вдарили по мирному Запоріжжю

відео ОВА pic.twitter.com/as1ADTt0rk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 10, 2023

Президент Володимир Зеленський відреагував на новий удар окупантів по Запоріжжю.

Він оприлюднив ще одне відео безпосередньо з місця удару.

Малашко зазначив, що жертв могло бути набагато більше, якби громадяни не заховались в укриття після сирени.

Що передувало: 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих та 9 поранених, серед яких немовля.