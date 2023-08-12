Як відмовитись від виплат ВПО у разі перебування за кордоном: інструкція

Люди, які наразі перебувають за кордоном, можуть дистанційно відмовитися від виплат ВПО та інших видів держдопомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Для цього необхідно надіслати заяву щодо відмови від грошової допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу органу соціального захисту населення в Україні, в якому ви перебуваєте на обліку", - пише пресслужба.

В заяві мають бути зазначені відповідні реквізити:

назва органу соцзахисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (допомога на проживання ВПО).

Контакти органів розміщені на сайтах районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних рад.

"Вказаний порядок діє для тих, хто повернувся до покинутого місця проживання, виїхав на тимчасове чи постійне місце проживання за кордон або перебуває за кордоном понад 30 календарних днів підряд чи більш ніж 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги", - додає пресслужба.

Зокрема у разі наявності технічних можливостей та реєстраційного номера облікової картки платника податків заяву про відмову від допомоги можна подати через портал "Дія" за посиланням.