Держстат: Україна за пів року імпортувала на $11 млрд більше, ніж експортувала

За перше півріччя 2023 року Україна проекспортувала на 11 млрд дол менше товарів, ніж імпортувала – негативне сальдо торгівлі за рік зросло вчетверо, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила Державна служба статистики.

За першу половину 2023 року Україна проекспортувала товарів на суму 19,4 млрд дол – на 14,3% менше, ніж за відповідний період торік. Зауважимо, що у цей період входять майже два місяці до запровадження воєнного стану в Україні.

Щодо імпорту, то його обсяг за перші пів року становив 30,4 млрл дол. За цей період Україна імпортувала товарів на 20,7% більше у грошовому вимірі порівняно з першим півріччям 2022 року.

Негативне сальдо торгівлі, відповідно, становило 11 млрд дол – вчетверо більше, ніж за відповідний період торік. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,64 проти 0,9 торік.

У розрізі категорій товарів, найбільше Україна експортувала продукти рослинного походження, зокрема – зернові (6,7 млрд дол); жири та олії (2,9 млрд дол) та недорогоцінні мета, зокрема – чорні метали (2,1 млрд дол).

Щодо імпорту, найбільше на митну територію України ввозилися пальне (5,8 млрд дол), машини та електротехнічне обладнання (5,2 млрд дол), продукція хімічної промисловості (3,8 млрд дол) та транспортні засоби (3,3 млрд дол).