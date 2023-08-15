Мінфін залучив понад 6 мільярдів гривень від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 серпня, розмістило облігації на суму 6,4 млрд грн в еквіваленті, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення ОВДП у гривні на 1,2 року під 17,8% залучили 395 млн грн.
Водночас облігації з терміном погашення 1,5 року під 18,35% розмістили на 125 млн грн.
Також Мінфін розмістив облігації на 3 роки на 5,01 млрд грн під 19,49%.
Крім цього, міністерство розмістило 9-місячні облігації в євро під 3,11% на 20 млн євро.
Минулого тижня Мінфін залучив від продажу ОВДП 7,22 млрд грн.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 1 серпня, розмістило облігації на суму 3,05 млрд грн.