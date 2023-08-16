У Польщі заявили, що вийшли в лідери на ринку боєприпасів Європи

Польський збройний концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) заявив, що вийшов у лідери виробництва боєприпасів у Європі.﻿ Про це сказав голова PGZ Себастьян Хвалек, повідомляє Європейська правда.

"Я переконаний, що ми не тільки маємо шанс стати лідером на європейському ринку озброєнь, але вже є ним. Це підтверджує, наприклад, березневий візит до Польщі єврокомісара Тьєррі Бретона, який відвідав ті країни ЄС, що виробляють боєприпаси" , – зазначив він.

За словами голови концерну, саме тоді єврокомісар підкреслив, що Польща має одну з найбільших виробничих потужностей і має відігравати ключову роль у постачанні боєприпасів за замовленнями ЄС.

У червні PGZ підписала контракт з Міністерством оборони Польщі на постачання мільйона комплектів артилерійських снарядів. За оцінкою Хвалека, укладення угоди є справжнім проривом.

Він зазначив, що PGZ вже більше трьох років нарощує свої виробничі потужності.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.