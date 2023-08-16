Націоналізація "Сенс Банку": частка держави в банківському секторі перевищила 53%

Частка держави в банківському секторі після націоналізації "Сенс Банку" зросла до 53,2% за чистими активами, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору від НБУ за серпень 2023 року.

"За ІІ квартал частка державних банків знизилася на 0.7 в. п. до 50,2%. Проте враховуючи перехід системно важливого Сенс Банку до групи державних, частка цієї групи в активах сектору в липні перевищила 53%" , - йдеться у звіті.

При цьому за депозитами фізичних осіб частка держави збільшилась з 60,4% до 65,1% (без "Сенс Банку" - 60,7%).

Нагадуємо:

Керівник нещодавно націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.

Тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня.

Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанову.

Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.