Влада США закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь, повідомляє Ділова столиця.

У повідомленні, опублікованому на сайті посольства США в Мінську, згадується недавнє закриття Литвою двох із шести прикордонних переходів на литовсько-білоруському кордоні.

Автори повідомлення не виключають, що країни Євросоюзу найближчим часом можуть і суворо обмежити виїзд з Білорусі.

Також США просять своїх громадян відмовитися від поїздок до Білорусі, Росії та України, вказуючи, що у разі виникнення нештатних ситуацій диппредставництва не зможуть повною мірою надати їм консульську допомогу.

Радіо Свобода уточнює, що Литва закрила прикордонні КПП Шумскас (Лоша) та Тверячюс (Відзи) з 18 серпня. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що уряд розглядає інші сценарії захисту, аж до повного закриття кордону з Білоруссю. Вона наголосила, що такий крок у разі потреби має бути прийнятий усіма країнами регіону, що межують з Білоруссю: Литвою, Латвією та Польщею.

Білотайте розповіла, що питання подальшого закриття кордонів із Білоруссю обговорюватиметься міністрами країн Балтії та Польщі на зустрічі у Варшаві 28 серпня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у середу, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі.