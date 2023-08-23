У ЗСУ попередили про можливі ракетні атаки РФ на День Незалежності

Війська РФ можуть вдарити по Україні ракетами в День Незалежності 24 серпня, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, повідомляє Новое время.

"Що можна очікувати від ворога, який веде війну проти України? Звичайно, нахабних дій" , — зазначив він.

Наєв не виключив авіаційних і ракетних ударів по українських містах. Він закликав українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги і йти в укриття.

У ЗСУ зазначали, що російські війська можуть витримати паузу в кілька днів, щоб здійснити масований ракетний або дроновий обстріл України до Дня Незалежності.

24 серпня 2023 року Україна вдруге відзначить День Незалежності в умовах повномасштабного російського вторгнення. Через небезпеку російських ракетних ударів масові заходи в столиці та інших містах країни знову заборонені.