Мінекономіки: Активи колаборанта Сальда передали до Фонду держмайна

Після націоналізації активів екснардепа та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда їх передали в управління Фонда державного майна, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

У травні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів Сальда. За рішенням суду Кабінет міністрів вирішив передати майно його та його родини в управління Фонду державного майна України.

"Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їх оренди мають поповнити державний бюджет України" , – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Йдеться про такі активи:

55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку колаборанта: ТОВ "Бебко-Авто" (мережа СТО) та ТОВ "Конко" (компанія з організації відпочинку);

Три земельні ділянки в Херсоні, будинок на 226 кв.м. у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, 3 квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року;

Готель у Херсоні та триповерхова будівля у Херсоні;

Частки у двох компаніях, записаних на його колишню дружину: 99,86% ПрАТ "Каштан" та 30% ПрАТ "Дельта Сервіс".

Нагадуємо:

Апеляційна палата ВАКС у середу, 17 травня, задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо конфіскації активів колишнього народного депутата та колишнього міського голови Херсона Володимира Сальда.

Раніше ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.