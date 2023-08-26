В Україні деяким громадянам можуть припинити виплачувати пенсію
В Україні з'явиться 5 додаткових підстав для припинення виплати пенсії. У список входять пенсіонери, які не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, повідомляє РБК-Україна.
Відповідний законопроєкт №9453 Верховна рада прийняла за основу.
Кому припинять виплачувати пенсію
Проєктом пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:
- тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії
- якщо особу визнано померлою у встановленому законом порядку
- якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"
- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій
- якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.
Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами - Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :
- врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами
- врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР
- визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий у РФ.
Як дізнатися розмір пенсії
Пенсійний калькулятор в Україні дозволяє громадянам розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Цей онлайн-інструмент використовується для оцінки пенсії, враховуючи різні фактори, такі як страховий стаж, заробітна плата та інше.
Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати наступні кроки:
- зареєструватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису
- обрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку
- актуалізувати дані щодо трудової діяльності - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку
- виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати"
- переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку
- результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.