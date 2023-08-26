В Україні деяким громадянам можуть припинити виплачувати пенсію

В Україні з'явиться 5 додаткових підстав для припинення виплати пенсії. У список входять пенсіонери, які не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, повідомляє РБК-Україна.

Відповідний законопроєкт №9453 Верховна рада прийняла за основу.

Кому припинять виплачувати пенсію

Проєктом пропонується доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії

якщо особу визнано померлою у встановленому законом порядку

якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин"

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності протягом 6 місяців підряд видаткових операцій в установах банків по поточних рахунках, на які проводиться виплата пенсій

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, враховуючи вихід України з низки угод з країнами СНД, а також з країнами-агресорами - Росією та Білоруссю, проєктом акта передбачається :

врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами

врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР

визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий у РФ.

Як дізнатися розмір пенсії

Пенсійний калькулятор в Україні дозволяє громадянам розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Цей онлайн-інструмент використовується для оцінки пенсії, враховуючи різні фактори, такі як страховий стаж, заробітна плата та інше.

Щоб скористатися сервісом, необхідно виконати наступні кроки: