УЗ оголосила про призначення додаткових рейсів на пікові дати міжсезоння
"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових рейсів поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Так, на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів - Київ - Львів вионає додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ 22:05.
"Одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів - Одеса - Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів 20:44", - розповіли в УЗ.
Водночас в компанії додали, що скасований поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.
При цьому новим, але тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотно з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуватиме до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.