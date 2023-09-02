В МЗС відреагували на скасування запрошень послів РФ та Білорусі на вручення Нобелівської премії
В МЗС назвали перемогою гуманізму відмову Нобелівського фонду від рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі, повідомляє Європейська правда.
Як передає написав речник МЗС Олег Ніколенко.
"Перемога гуманізму. Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі", – написав він.
При цьому Ніколенко висловив подяку усім, хто вимагав відновлення справедливості.
"Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", – наголосив речник МЗС.
Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.
Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.
У своєму повідомленні щодо відкликання запрошень послам РФ, Ірану і Білорусі на урочистості у Стокгольмі Нобелівський фонд окремо зазначив, що всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло.
Цього тижня Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі, на відміну від минулого року, коли представників посольств Росії та Білорусі не запрошували.
У відповідь на це в українському МЗС заявили, що на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.
Рішення викликало жорстку критику і з боку політиків у Швеції: деякі планували бойкотувати захід.