Ердоган обіцяє результати щодо зернової угоди після зустрічі з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган продовжує наполягати на тому, що найближчим часом будуть добрі новини щодо зернової угоди. Ці заяви пролунали після його невдалих переговорів із Володимиром Путіним, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Ердоган висловив надію на досягнення найближчим часом "хороших результатів" щодо відновлення зернової угоди, які "виправдають очікування".

Туреччина тісно контактує з ООН щодо відновлення зернової угоди, заявив Ердоган, додавши, що обговорить питання з генсеком ООН у Нью-Йорку.

Ердоган заявив, що Росія має два особливі запити: "Один - це підключення Россельхозбанка до системи SWIFT, а другий - страхування суден, що використовуються в перевезеннях".

За його словами, генсек ООН запропонував механізм посередництва для участі Росії у зерновій угоді без прямого підключення російських банків SWIFT.

Нагадаємо, Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі 4 вересня. Перед переговорами Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо зернової угоди. Однак після переговорів Ердоган лише заявив, що обговорив із Путіним зерновий коридор і що Україні нібито слід пом'якшити підхід для того, щоб відновити дію ініціативи.

Варто зазначити, що Ердоган протягом кількох місяців розповсюджував інформацію про те, що Путін нібито має намір приїхати до Туреччини. У результаті турецький президент сам полетів на територію Росії.