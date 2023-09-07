Верещук: Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити

Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Telegram.

За її словами, зараз частина виплат потребує ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тому слід оцінити, наскільки виправдано проводити такі платежі.

Верещук нагадала, що зараз Україна продовжує виплати окремим категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Також тривають і виплати субсидій та пільг, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

"Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію і нададуть робочі пропозиції" , - уточнила міністр.

Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроект, що регулює виплати військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин.