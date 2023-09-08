Євросоюз запровадив санкції проти співробітників ФСБ та колаборантів у Криму
Європейський союз сьогодні, 8 вересня, ввів додаткові санкції проти громадян РФ. Під обмеження потрапили колаборанти в Криму, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє офіційний вісник ЄС.
Санкції ЄС запровадив через те, що вважає наступних осіб причетними до порушень прав людини.
Хто потрапив під санкції
- Олена Вікторівна Подольна - заступник прокурора "Сімферопольського районного суду" в Криму;
- Денис Володимирович Коровін - співробітник Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
- Длявер Меметович Берберов - Суддя "Сімферопольського районного суду" в Криму;
- Віталій Олегович Власов - Слідчий Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
- Віктор Вікторович Крапко - Суддя "Верховного суду Республіки Крим";
- Анастасія Іванівна Супряга - Прокурор у "Прокуратурі Криму".
Зазначені особи причетні до незаконного кримінального переслідування Владислава Єсипенка. На думку ЄС, він критикував режим російського диктатора Володимира Путіна і засуджував вторгнення РФ в Україну.
Його засудили до 6 років в'язниці.
Переслідування у Криму
Нещодавно повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють "контрдиверсійні заходи", які направлені проти нелояльного до влади РФ населення.
Наприкінці серпня російські загарбники проводили масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукували будинки кримських татар.