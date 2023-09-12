Захисники отримали чергову партію FPV-дронів від Вадима Столара та волонтерів його команди

Захисникам України з лав Сил спецоперацій ЗСУ було надано ще один транш дронів-камікадзе у межах допомоги від Вадима Столара та волонтерів його команди. Подію висвітлили Новини.LIVE.

Вадим Столар: Допомога армії усім необхідним, зокрема дронами, – наш пріоритет

«Ми розуміємо суть поточного конфлікту, який випливає з агресії росії, і визнаємо ключову роль передових технологій, особливо безпілотних комплексів, у протидії супротивнику. Наразі безпілотні системи активно залучені як у повітряних, так і в морських операціях, роблячи значний внесок у такі завдання, як наведення артилерії, нейтралізація противника та його технологічних ресурсів. Отже, наш основний акцент спрямований на придбання та передання БПЛА нашим захисникам на передовій. Нещодавно ми поставили додаткову партію FPV-дронів для угрупування ССО» , – наголосив Вадим Столар.

Благодійник підкреслив, що ці спеціалізовані безпілотники, які мають розширений функціонал, спеціально розроблені для місій, пов’язаних зі знищенням військових та техніки ворога.

Так, команда благодійника надала військовим від початку масштабного вторгнення росії:

43 120 одиниць амуніції, різних засобів та спеціального спорядження;

567 одиниць високотехнологічного обладнання, зокрема безпілотники, антидрон-системи, тепловізори, відеокамери тощо;

51 одиницю спецавтівок підвищеної прохідності, броньованих автомобілів, катерів і навіть віброкотків.

Волонтери з команди Вадима Столара підкреслили особливості переданих до ССО безпілотників

Волонтери з команди Вадима Столара, які працювали над придбанням та переданням дронів, поділилися своїми думками щодо переваг наданих ними апаратів та їхніх ключових відмінностей від більш простих аналогів.

«Ці безпілотники суттєво відрізняються від звичайних бюджетних моделей, оскільки мають посилену конструкцію та підвищену потужність, що дозволяє нести більш різноманітне й корисне навантаження до 3 кілограмів загалом. Це істотно розширює їхнє застосування для проведення спецоперацій. Крім того, поставлені FPV-дрони від команди Вадима Столара оснащені поліпшеними системами наземного зв’язку для гарантування безпеки пілотів, розширення дальності польоту та покращення контролю, а також віртуальною гарнітурою, що дозволяє використовувати їх ще ефективніше» , – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Вона також підкреслила, що пошуки та закупівля ціх доволі рідкісних засобів зайняли декілька місяців.

«59 наданих нами БПЛА дають шанс для знешкодження 59 одиниць бронетехніки, систем РСЗВ, вантажівок, складів боєприпасів, а також вогневих позицій чи скупчень особового складу противника. Переконана, що наші бійці сповна використають цей шанс, полегшивши та пришвидшивши визволення нашої землі від загарбників!» , – висловила впевненість Наталія Приходько.

Команда Вадима Столара отримала схвальні відгуки та подяку від воїнів ССО, які отримали дрони

«Від імені нашого підрозділу ССО ЗСУ висловлюємо щиру подяку Вадиму Столару та його команді волонтерів за передані нам БПЛА, призначені для безпосереднього знищення противника. Ці дрони мають змогу знешкоджувати бронетехніку, живу силу ворога, склади боєприпасів – загалом практично будь-яку ціль. Причому вони можуть бути приведені у боєготовність вже через годину після розпакування» , – зауважив Сергій, який служить у ССО.

У команді Вадима Столара розуміють цю проблему, тому планують і надалі максимально задовольняти попит на безпілотники-камікадзе, спільними зусиллями наближаючи Перемогу.