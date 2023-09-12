Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15: характеристики
На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає про новинки
Зазначимо, за презентацією Apple можна стежити на офіційному YouTube-каналі.
iPhone 15 та 15 Plus
Зовнішні зміни торкнулися передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.
На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.
Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки "нового покоління". Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.
Ще одна важлива зміна - лінійка iPhone 15 отримала роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.
Ціни в США - від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (зі збільшеним дисплеєм та акумулятором) з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.
iPhone 15 Pro та Pro Max
Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max.
Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Замість бокового перемикача режиму "Без звуку" з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.
Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.
За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості.