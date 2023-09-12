Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15: характеристики

На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max, повідомляє РБК-Україна.

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Зазначимо, за презентацією Apple можна стежити на офіційному YouTube-каналі.

iPhone 15 та 15 Plus

Зовнішні зміни торкнулися передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

Фото: острівець повідомлень Dynamic Island буде навіть у базових моделей (скриншот трансляції Apple)

Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки "нового покоління". Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.

Ще одна важлива зміна - лінійка iPhone 15 отримала роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.

Фото: в iPhone 15 позбулися роз'єму Lightning на користь USB-C (скриншот трансляції Apple)

Ціни в США - від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (зі збільшеним дисплеєм та акумулятором) з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.

iPhone 15 Pro та Pro Max

Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max.

Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Замість бокового перемикача режиму "Без звуку" з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.

Фото: фронтальні панелі iPhone 15 Pro та Pro Max (скриншот трансляції Apple)

Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.

За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості.