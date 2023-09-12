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Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15: характеристики

Apple представила лінійку смартфонів iPhone 15: характеристики

На вересневій презентації Apple представили лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max, повідомляє РБК-Україна.

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Зазначимо, за презентацією Apple можна стежити на офіційному YouTube-каналі.

iPhone 15 та 15 Plus

Зовнішні зміни торкнулися передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки у версій з приставкою Pro. Максимальна яскравість екрану зросла до 2000 ніт.

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики
Фото: острівець повідомлень Dynamic Island буде навіть у базових моделей (скриншот трансляції Apple)

Роздільна здатність основної камери зросла до 48 мегапікселів. За заявою виробника, також реалізовано функцію портретної зйомки "нового покоління". Модулі підтримують відеозйомку у режимі Cinematic mode в 4К.

Ще одна важлива зміна - лінійка iPhone 15 отримала роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики
Фото: в iPhone 15 позбулися роз'єму Lightning на користь USB-C (скриншот трансляції Apple)

Ціни в США - від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (зі збільшеним дисплеєм та акумулятором) з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.

iPhone 15 Pro та Pro Max

Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max.

Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Замість бокового перемикача режиму "Без звуку" з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.

Dynamic Island для всіх моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики
Фото: фронтальні панелі iPhone 15 Pro та Pro Max (скриншот трансляції Apple)

Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.

За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості.

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