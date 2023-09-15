Хмарний майнінг – привабливий варіант для інвесторів

У міру того, як все більше гравців виходять на ринок криптовалют, майнінг стає складнішим і потребує більшої обчислювальної потужності. У результаті багато людей, які раніше займалися майнінгом криптовалют із використанням власного обладнання, тепер вважають його нестійким через високі рахунки за електроенергію та знос обладнання. Тому хмарний майнінг став привабливим варіантом.

Що таке хмарний майнінг?

Хмарний майнінг – це механізм, який використовує орендовані хмарні обчислювальні потужності для видобутку криптовалют, таких як біткойни, без встановлення та безпосереднього запуску обладнання та відповідного програмного забезпечення. Компанії, що займаються хмарним майнінгом, дозволяють людям відкривати рахунки за базовою ціною та віддалено брати участь у процесі видобутку криптовалюти, що робить майнінг доступним для більшої кількості людей у всьому світі. Оскільки ця форма майнінгу здійснюється через хмару, такі проблеми, як обслуговування обладнання або прямі витрати на електроенергію, зменшуються. Загалом, якщо ви хочете отримати по-справжньому безперешкодний досвід інвестування, хмарний майнінг для вас.

Як розпочати хмарний майнінг?

Хочете спробувати хмарний майнінг? Ось основні кроки, які потрібно виконати, перш ніж приступити до роботи.

Крок 1. Виберіть постачальника хмарного майнінгу

CGMD miner – популярна та потужна платформа для майнінгу криптовалюти та відмінний ресурс для отримання пасивного доходу від криптовалюти. Платформа - одна з провідних гірничодобувних компаній світу та ваш надійний партнер. Щоб вивести його на новий рівень, CGMD miner представляє безкоштовну програму майнінгу біткойнів, яка дозволяє вам пасивно заробляти біткойни. Вони обіцяють відкрити майнінг біткойнів для всіх, незалежно від технічних знань чи фінансових ресурсів, без будь-яких умов. Як тільки ви дістанете біткойни на суму 12 доларів США, ви зможете перевести їх на свій рахунок і торгувати ними. Будь-який прибуток, який ви отримуєте, належить вам, і ви можете вивести його на свій особистий гаманець.

Переваги платформи:

Зареєструйтесь та миттєво отримайте бонус у розмірі 10 доларів.

Високий рівень прибутковості та щоденні виплати.

Інших сервісних чи адміністративних зборів немає.

Використовуючи платформу, користувачі можуть генерувати понад 6 інших валют.

Партнерська програма компанії дозволяє запрошувати друзів і заробляти до 3000 доларів у вигляді реферальних бонусів.

Захист безпеки McAfee®. Cloudflare® Security Protection. Підкріплено 100% гарантією безвідмовної роботи та чудовою цілодобовою технічною підтримкою.

Крок 2: Зареєструйте обліковий запис

У цьому прикладі ми вибираємо CGMD miner як постачальник хмарного майнінгу. Перейдіть до вибраного провайдера та зареєструйтесь, щоб створити новий обліковий запис. Майнер CGMD пропонує простий процес реєстрації: все, що потрібно для участі, це ввести адресу електронної пошти та створити обліковий запис. Після реєстрації користувачі можуть відразу ж почати добувати біткойни.

Крок 3. Купуйте контракт на видобуток корисних копалин.

Зараз майнер CGMD також пропонує різні варіанти контрактів на майнінг, такі як пакети на 100, 500 та 1000 доларів. Кожен із них має унікальну рентабельність інвестицій та певний період дії контракту.

Ви відкриєте ще більший пасивний дохід за участю наступних контрактів:

Отримуйте прибуток наступного дня після покупки контракту. Коли прибуток досягне 100 доларів США, ви зможете вивести гроші на свій зашифрований гаманець або продовжити покупку інших контрактів.

Партнерська програма

Тепер майнер CGMD також запустив партнерську програму — платформу, яка дозволяє заробляти гроші, рекомендуючи веб-сайт іншим. Навіть якщо ви не інвестуєте, ви можете розпочати заробляти гроші. Запросивши певну кількість позитивних рефералів, ви отримаєте фіксований одноразовий бонус до $3000. Завдяки необмеженій кількості рефералів ваш потенціал заробітку теж безмежний!

На закінчення

Якщо ви шукаєте способи збільшити свій пасивний дохід, то хмарний майнінг – чудовий спосіб зробити це. При правильному використанні ці можливості можуть допомогти вам збільшити своє криптобагатство у режимі "автопілота" з мінімальними витратами часу. Принаймні вони повинні займати менше часу, ніж будь-який тип активної транзакції. Пасивний дохід — ціль кожного інвестора і трейдера, і з майнером CGMD ви можете максимізувати свій потенціал пасивного доходу простіше, ніж будь-коли.

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