Російський удар по Новій Каховці: один загиблий, 12 поранених
Через російський удар керованими авіабомбами по Новій Каховці вранці 15 вересня, одна людина загинула, ще щонайменше 12 були поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє пресслужба Херсонської облпрокуратури.
"За даними слідства, 15 вересня 2023 року близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області".
Повідомляється, що попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.
Що було раніше: У тимчасово окупованій Новій Каховці вдень 15 вересня пролунав вибух, пізніше стало відомо, що на житловий сектор впала випущена росіянами авіабомба.