"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки потягів до Відня

Потяги з Києва та Чопа до Відня можуть затримуватись, оскільки Угорщина розпочала роботи з реконструкції залізниці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

Як зазначили у компанії, ремонтні роботи в Угорщині проходитимуть у два етапи. Перший етап триватиме з 18 вересня до 26 жовтня.

"Можливі затримки поїзда №140/149 Захонь - Відень, з яким прямують наші безпересадкові спальні вагони Київ - Відень і вагон Чоп - Відень: у напрямку Відня очікується 10 хвилин затримки, а в напрямку з Відня - 30 хвилин" , - уточнюють в УЗ

При цьому на потяги Мукачево - Будапешт та Чоп - Захонь ремонтні роботи не впливатимуть.

В УЗ наголошують, що у разі прибуття поїздів з Угорщини із запізненням компанія намагатиметься скорочувати час затримки, проте зберігається ризик обмеження курсування спальних вагонів Київ - Відень до станції Будапешт-Келеті з подальшою пересадкою на інтерсіті до Відня.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила продаж квитків у Словаччину онлайн.