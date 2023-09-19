У Херсоні росіяни обстріляли тролейбус, двоє пасажирів поранені – МВС

У Херсоні російські окупанти обстріляли тролейбус із пасажирами, також внаслідок удару по місту загинув сержант поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Ліга.net.

За його словами, вранці 19 вересня ворог вдарив артилерією по Херсону, внаслідок чого загинув 49-річний сержант поліції.

Ще двоє цивільних зазнали тяжких поранень, вони були пасажирами тролейбуса, який потрапив під обстріл, їх госпіталізували.

Також спалахнуло складське приміщення, рятувальники гасять пожежу на площі близько 1000 кв.

Усі служби працюють на місцях.