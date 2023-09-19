У Львові через атаку безпілотників згоріло 300 тонн гумдопомоги

У ніч на 19 вересня російські війська влучили в промислове підприємство у Львові, де знаходився склад гуманітарної допомоги, що згоріла до тла.﻿ Про це заявив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава, а також розповіла благодійна організація "Карітас-Спес Україна", повідомляє Українська правда.

"Внаслідок пожежі, яка сталася після вибуху "Шахеда", згоріло практично все, що було на складі. Тобто більше ніж 15 фур гуманітарної допомоги… Дякувати Богу, на нашому складі не було жертв, але на складі поруч є, на жаль, одну людську жертву" , – зазначив єпископ.

Серед гуманітарної допомоги були речі, взуття, їжа і генератори, отримані в тому числі з Ватикану.

У "Карітас-Спес Україна" зазначили, що остаточну суму збитків зможуть підрахувати пізніше, оскільки зараз на місці події працюють спецслужби.

Вже відомо, що знищено 33 палети з продуктовими наборами, 10 палет з гігієнічними наборами та консервами, 10 палет з генераторами та одягом.

За словами представників Львівської архиєпархії, у віданні якої перебуває склад, на складі згоріло близько 300 тонн гуманітарних вантажів. Зазначається, що зі складу вдалося врятувати транспортні засоби з гумвантажем.