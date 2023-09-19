Протест під будинком уряду Вірменії переріс у зіткнення

Протест під будинком уряду Вірменії у зв'язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаха переріс у зіткнення, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", яке веде пряму трансляцію з місця подій.

Під урядовою будівлею, де зібралися тисячі протестувальників з вимогою відставки уряду за "зраду", спалахнули зіткнення з поліцією.

Clashes with police began outside the government building in #Yerevan pic.twitter.com/08YBxFXvvD - NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023

Люди намагаються прорватися до будівлі та кидаються камінням, розбите одне вікно.

Правоохоронці почали застосовувати силу. У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв'язку із закликами до масових заворушень.

Нагадаємо, протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію. Під посольством також почалися зіткнення з поліцією.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили в Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.