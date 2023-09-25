В "Укренерго" відповіли, чи готова енергосистема до проходження зими

Під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови "Укренерго" Володимира Кудрицького під час телемарафону.

Як зазначив Кудрицький, зараз завершується підготовка до опалювального сезону.

"Якщо говорити про мережу "Укренерго", то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає" , - сказав він.

За його словами, зараз триває інтенсивна кампанія ремонту генерації.

Один з головних уроків минулої зими полягає в тому, що в Україні значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня.

"Також ми маємо хороший досвід протидії масованим атакам, знаємо, як втримати систему. Наші героїчні сили ППО також демонструють дуже високі результати" , - повідомив Кудрицький.

Крім того, українські громадяни мають за плечима досвід минулої зими, і навряд чи ворог може чимось здивувати, додав він.

"Тому думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати. Справимось" , - сказав Кудрицький.

Складна зима

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів.

"Зима буде складною, але ми маємо вистояти" , - сказав він.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі й найгірший сценарій - повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.

При цьому він зазначив, що відключення електропостачання - це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо Росія знову вдасться до енергетичного терору.